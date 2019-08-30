Отмена депутатской неприкосновенности: чего лишатся народные избранники

В первый день работы 9-го созыва Верховной Рады Украины народные депутаты проголосовали за ряд важных назначений и законопроектов. Среди прочих, нардепы в первом чтении одобрили долгожданный законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

В чем же особенность депутатского "иммунитета" и когда закон об отмене вступит в силу – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Депутаты проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности в первом чтении.

Документом предполагается исключить положение Конституции о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время в Конституции остается пункт о том, что нардепы не несут юридической ответственности за работу в Раде.

Для окончательного утверждения конституционных изменений на следующей сессии потребуется не менее 300 голосов "за".

Голосование в Раде

Ближе к ночи, 29 августа, народные депутаты приступили к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, который предусматривает лишение парламентариев неприкосновенности.

Проект №7203 был внесен в Раду 8 созыва еще пятым президентом Украины Петром Порошенко. Согласно документу, из упомянутой выше статьи Конституции предлагается исключить положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В том случае, если изменения к Конституцию будут полностью одобрены, в статье останется только одна часть: о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за работу в Раде.

В первом чтении "за" законопроект проголосовали 363 народных депутата. "Против" – 0. Воздержался – 1. Для окончательного утверждения конституционных изменений на следующей сессии потребуется не менее 300 голосов народных избранников. Такая процедура установлена Основным законом.

Голосование за снятие депутатской неприкосновенности Скрин

Голосование за снятие депутатской неприкосновенности Скрин

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Что такое депутатская неприкосновенность?

По сути – это гарантия для народных избранников от уголовного и любого другого юридического преследования, а также привлечения к ответственности, которая закреплена статьей 80 Конституции Украины.

В мире существуют две формы реализации депутатского иммунитета:

политическая (индемнитет) – дает депутату иммунитет от привлечения к ответственности за политические и профессиональные высказывания и действия, например, голосование в стенах парламента. Исключение составляют клевета и оскорбления.

уголовная – предполагает особый порядок привлечения депутата к ответственности за совершение уголовного правонарушения с согласия его коллег.

Можно ли снять неприкосновенность с народного депутата?

Можно, и для этого существует определенная процедура. В случае, если у правоохранительных органов есть подозрение о совершении народным депутатом уголовного преступления, генеральный прокурор вносит в Верховную Раду соответствующее представление на народного избранника. Если же по делу фигурирует несколько нардепов, представление должно быть составлено на каждого из них отдельно.

Далее генпрокурор обязан обосновать представление перед парламентариями и довести им необходимость снятия неприкосновенности того или иного депутата. После чего Верховная Рада должна проголосовать "за" большинством от конституционного состава, то есть 226 голосами. Снятие неприкосновенности и разрешение на арест голосуется отдельно.

Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Перед голосованием должна пройти довольно сложная и затянутая процедура. Когда против депутата вносится соответствующее представление, ему дается 5 дней на составление письменных объяснений Регламентному комитету ВР.

Соответствующий комитет обязан в срочном порядке, не более 20 дней, рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности. На заседании члены комитета должны выслушать обе стороны, после чего делают соответствующие выводы и выносят вопрос на голосование ВР. При этом, представление может быть передано спикеру Рады, даже если члены комитета посчитали доводы ГПУ недостаточно обоснованными.

Верховная Рада Украины УНИАН

Проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности народные депутаты должны не позднее, чем через 7 дней после передачи заключения Регламентного комитета в парламент.

Длительность процедуры неоднократно критиковалась со стороны парламентариев, так как за это время подозреваемый может попробовать "решить" этот вопрос в свою пользу, или просто выехать из страны, как это уже происходило неоднократно.

Со скольких депутатов сняли неприкосновенность?

За всю историю независимой Украины и работы Верховной Рады неприкосновенность была снята лишь с 17 народных избранников.

Так, в 1994 году первым, с кого сняли неприкосновенность, оказался Ефим Звягильский. Его обвинили в злоупотребление служебным положением и незаконном вывозе средств. Решения парламента Звягильский решил не ждать и бежал в Израиль, где скрывался от правоохранительных органов до 1997 года, пока с него не сняли все обвинения. Вернувшись в Украину, Звягильский снова избрался в Верховную Раду, проработав народным депутатом вплоть до 9-го созыва Рады.

Ефим Звягильский Лига.net

Из последних громких представлений можно назвать лишение неприкосновенности Игоря Мосийчука, Сергея Мельничука и Сергея Клюева в 2015 году. Последний тут же бежал из страны, по Мосийчуку Высший административный суд признал, что постановление парламента было принято с нарушением регламента и депутат вернулся на работу. А по Мельничуку дело о бандитизме расследуется до сих пор.

Игорь Мосийчук, Сергей Мельничук и Сергей Клюев

В 2016 году мандатов лишили Александра Онищенко и Вадима Новинского. Первый до сих пор скрывается от следствия за границей, а вот Новинский продолжал свою депутатскую деятельность и даже прошел в парламент 9-го созыва на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Вадим Новинский и Александр Онищенко

В 2017 году парламентарии проголосовали за снятие неприкосновенности сразу с четырех народных депутатов: Олеся Довгого, Максима Полякова, Борислава Розенблата и Михаила Добкина. Все подозреваемые остались в Украине, но ни одно дело не дошло до своего логического конца.

Олесь Довгий, Максим Поляков, Борислав Розенблат

В 2018 году была лишена депутатской неприкосновенности народный депутат Надежда Савченко по подозрению в подготовке террористического акта. Правоохранителям даже удалось задержать Героя Украины, но в апреле 2019 года она была выпущена из-под стражи.

Надежда Савченко

Новости Надежда Савченко пришла в Верховную Раду

Отберут ли у нардепов "иммунитет"?

Попытки отменить депутатскую неприкосновенность совершались украинскими властями неоднократно. В 2000 году даже проводили всенародный референдум, где также присутствовал данный вопрос.

Ближе всего к вероятной отмене депутатского иммунитета приблизился 8-й созыв Верховной Рады. В 2015 году разработанный бывшим президентом Петром Порошенко соответствующий законопроект был подан в Конституционный суд, который признал отдельные положения законопроекта соответствующими Конституции, но все же отметил, что неприкосновенность народных депутатов обеспечивает безопасность от незаконного вмешательства в деятельность депутата, беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций.

Вывод Венецианской комиссии тоже настораживает, по мнению членов комиссии, полная отмена депутатского иммунитета в странах с уязвимой демократией, какой является Украина, может быть опасной для функционирования и автономии парламента.

В итоге, законопроект был снят с рассмотрения, но уже в 2017 году в парламент было внесено два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Один был предложен народными избранниками, второй вновь президентом. Отличие было лишь в том, что Порошенко предлагал отменить депутатский иммунитет с 1 января 2020 года.

Петр Порошенко Администрация президента

В 2018 году КСУ признала оба законопроекта соответствующих Конституции, но депутаты так и не удосужились проголосовать ни за один из них.

Теперь дело стоит за новоизбранными депутатами 9-го созыва, большинство которой составляет как раз пропрезидентская фракция.

Снятие депутатской неприкосновенности было одним из основных предвыборных обещаний Владимира Зеленского, о чем он часто говорил, как в разгар кампании, так и уже после победы. Даже в его президентской программе пункт о снятии неприкосновенности с себя, а также народных депутатов и судей был одним из основных.

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