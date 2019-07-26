"Отмахайтесь от меня": сепаратистка Штепа вляпалась в новый скандал

Экс-мэр Славянска, одиозная сепаратистка Неля Штепа нахамила журналисту.

Инцидент произошел в окружной комиссии Торецка. Видео опубликовано в Twitter на странице Stugna UA.

Туда Штепа прибыла для поддержки кандидата от "Оппозиционной платформы - За життя" Андрея Грудкина. На вопрос журналиста, что Штепа делает в окружной комиссии, она грубо ответила: "Отмахайтесь от меня".

"Девочка еще не отмахала свое..." - прокомментировал запись блогер.

Неля Штепа РБК-Украина

Девочка еще не отмахала свое... https://t.co/LVdfoYtzHH — Stugna UA (@StugnaU) July 25, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе произошел инцидент с Королевской. Ее обсыпали мукой под зданием Донецкого окружного суда, где рассматривалось дело фальсификаций на 52-м округе.

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