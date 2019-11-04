"Отлеживаться не привыкла!" Луценко заявила, что уходит из Рады

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, отметив что данное решение связано с проблемами со здоровьем.

"Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала Луценко.

Ирина Луценко Facebook Луценко

В то же время она поблагодарила своих коллег и единомышленников за поддержку, а также отметила, что остается членом партии "Евросолидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Раду Луценко прошла по партийным спискам "ЕС", занимая 15-й номер. Является членом комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся