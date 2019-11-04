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4 ноября • обновлено в 14:14
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"Отлеживаться не привыкла!" Луценко заявила, что уходит из Рады

5.1т Читать материал на украинском

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, отметив что данное решение связано с проблемами со здоровьем.

"Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала Луценко.

Ирина Луценко

Ирина Луценко

Facebook Луценко

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В то же время она поблагодарила своих коллег и единомышленников за поддержку, а также отметила, что остается членом партии "Евросолидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Раду Луценко прошла по партийным спискам "ЕС", занимая 15-й номер. Является членом комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

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Персона
Ирина Луценко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Реальное положение дел следующее: Ирина Луценко и Юрий Луценко стали гражданами одной из стран Европейского Союза. Молодцы! Украинцы, на выборах друг другу мозг выносят и попы рвут, о том как они любят и переживают за Украину..А ребята скромно себе наработали на лондонский особнячок и безбедную жизнь. СУГС!
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семенов Александр
семенов Александр
В Лондон к мужу намылилась
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