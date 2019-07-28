"Откуда он там взялся?" В "Слуге народа" разгорелся скандал из-за кресла главы фракции

Журналист Александр Дубинский, который прошел в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа", выразил недовольство тем, что место главы фракции может занять четвертый номер политсилы, бизнесмен и волонтер Давид Арахамия.

Он разместил новое видео на YouTube-канале, в котором оценил возможные кадровые решения в парламенте (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Дубинский положительно отреагировал на то, что среди кандидатов на место главы фракции, по данным СМИ, оказались представитель президента в Раде Руслан Стефанчук и глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

Александр Дубинский detector.media

По мнению журналиста, каждый из них имеет свои достоинства. "Стефанчук – это классический профессор, человек науки. Но лидером фракции должен быть человек, который еще может поставить людей в рамки и четко проработать баланс интересов. Мне кажется, что здесь идеальным будет Александр Корниенко", – поделился он своим мнением.

Также будущий нардеп похвалил замглавы Офиса Зеленского Алексея Гончарука, который может занять пост премьер-министра.

При упоминании Арахамии Дубинский неожиданно завелся. "Что касается Арахамии, то х*й его знает, откуда он там взялся. Это тоже самое, что в "Ашан" зайти и выбрать себе там лидера фракции", – высказался он.

Давид Арахамия Информатор

Журналиста разозлило то, что Арахамия якобы "думает, что знает все и говорит обо всем, при этом ни в чем не разбираясь и не понимая".

"Это не совсем, наверное, свойственно лидеру фракции, в которой есть люди, которые в чем-то понимают. И это будет вызывать пренебрежительное отношение, наверно как у меня. Поэтому, как мне кажется, не лучший вариант", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что Стефанчук, Арахамия и Корниенко претендуют на кресло главы парламентской фракции "Слуги народа". Главы партии Дмитрия Разумкова в списке не оказалось.

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