Ну неужели непонятно: от меня же! Когда я задолго до политики около 20 лет был предпринимателем или очень высокооплачиваемым "белым воротничком" и законно — с уплатой всех налогов — зарабатывал в отдельные периоды около 8 тысяч долларов в месяц чистыми, будучи одним из самых востребованных в стране налоговых консультантов, потратить всё — даже при участии жены — не мог, вот и отдавал излишки — порой достаточно большие — родителям. Когда были крупные покупки, они дарили их мне обратно, но что-то всё равно у них осталось.

А теперь я, работая депутатом, получаю в разы меньше: вся моя сегодняшняя зарплата примерно равна доходу от 3-4 моих же семинаров, которые в хорошее время я проводил до 10 в месяц и более, издавая к тому же очень читабельный и дорогой журнал "Бухгалтер", которым, кстати, занимаюсь до сих пор, но уже бесплатно.

Вот я и оказался вынужден попросить из своих же былых подарков добавить жене (сам я не вожу, прав не имею и иметь их не собираюсь — не мое это дело в машине ковыряться, я гуманитарий) на обновление машины — старой Хонды цивик на Хьюндай элантру, что здесь удивительного, странного, незаконного, преступного или подозрительного?

Кроме этой машины, всё ценное в семье, не считая самой жены, которая главная ценность, это гараж и 3-комнатная квартира, купленная более 20 лет назад; это — много? Для консультанта и специалиста моего уровня?

Тем не менее, в СМИ уже пошли, мягко говоря, инсинуации. Если я обнаружу в них не только изложение фактов, а признаки клеветы, обращусь в суд за возмещением морального ущерба и заранее обещаю всё отсуженное отдать на процветание моего округа, там как раз нужны деньги.

Знакомые издания уже сообщили мне, что им предлагали этот "компромат" на "определенных условиях", так что очень прошу присмотреться к тем, кто его ставит.

Заодно становится понятной истерика профессиональных борцов с коррупцией по поводу уже их деклараций. Казалось бы — чего им, святым, бояться? Ну, теперь понятно ЧЕГО? Может, просто не хочется отчитываться о тех самых "определенных условиях"?

Поскольку визг уже подняли, этот пост стал срочным и я не смог дать отстояться предыдущей публикации. Прошу ее не потерять из виду: там — о том, как Трамп пригрозил москве ракетными ударами, не пропустите.