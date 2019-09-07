"Откуда Iphone?" Сеть взорвало музыкальное видео с Зеленским

В сети набирает популярность видеоподборка с президентом Украины Владимиром Зеленским под мелодию звонка на Iphone.

Видео состоит с множества нарезок с официальных выступлений главы государства. За более чем 100 дней своего президенства Зеленский неоднократно попадал в интересные и временами юмористические ситуации.

Менее чем за сутки видео набрало более 30 тысяч просмотров и десятки комментариев в YouTube.

"Это гениально!!! Так же Трампа в Америке "троллят"... любя. Так что Зе уже такой же популярный, как и Трамп! А всего то 100 дней прошло", — пишет один из пользователей.

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"Смело, прикольно, глупо. Но лайк)", — пишет Александр Станиславович.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Верховной Рады во вторник, 3 сентября, представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что нужно "экономить конституционный текст", что стало новым мэмом среди депутатов.

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