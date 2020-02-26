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26 февраля • обновлено в 22:52
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"Открывал офшорчик?" Арахамию засекли в поездке на Кипр. Фотофакт

3.4т
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Главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию засекли на поездке в город Ларнака, расположенном на южном побережье Кипра.

Арахамию 26 февраля заметили в аэропорту Борисполя, когда он якобы возвращался в Украину рейсом компании SkyUp. Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Темный Рыцарь".

"Что делал Арахамия на Кипре, не офшорчик ли открывал?" – написали под публикацией.

Арахамию засекли в поездке на Кипр

Арахамию засекли в поездке на Кипр

Telegram-канал "Темный Рыцарь"

Арахамию засекли в поездке на Кипр

Арахамию засекли в поездке на Кипр

Telegram-канал "Темный Рыцарь"

Как писал OBOZREVATEL ранее, Арахамия заявил, что решил принять участие в "Битве экстрасенсов" в качестве гостя из любопытства. Так он решил проверить, кто из его друзей смотрит это шоу.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Кипр Ларнака
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Гоша Злой
Гоша Злой
тю,так к королю сигаретному ( соратнику по партии) в округ летал.....
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