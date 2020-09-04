Когда Владимир Путин предстанет перед судом, а я убежден, что этот суд неизбежен в той или иной форме, отдельным пунктом обвинения должно стать растление миллионов детей и подростков, школьников и студентов, которым нынешний президент России занимается вот уже третий десяток лет.

Открытый урок Путина, который состоялся 01.09.2020, назывался: "Помнить – значит знать" и был, разумеется, посвящен 75-летию Победы. Все полтора часа которые шел этот "урок", Путин говорил о событии, к которому он не имел ни малейшего отношения, но ни разу не произнес слово "Беслан", не упомянул о том, что 16 лет назад в этом городе по вине руководителей его силовых структур и по его личной вине погибли 333 заложника, в том числе 186 детей.

А еще Путин врал детям о том, что только "наши предки" освободили Европу от нацизма. Врал, подчеркивая, что "именно они, и никто другой". Старательно поливал грязью союзников по антигитлеровской коалиции, рассказывая об "их бессмысленной жестокости", как будто советские войска воевали исключительно в белых фраках.

Подобранные для участия в этом шоу спецдети старательно демонстрировали свою готовность стать лучшими учениками в школе путинизма. Нахимовец из Калининграда поделился наболевшим. Оказывается, его в этой жизни больше всего волнует, что "в современном мире существует большая проблема искажения исторических фактов и умалчивания подвига советского солдата в годы Великой Отечественной войны".

Мальчик Дима Тимченко общался с Путиным из музея современной истории России, откуда он сообщил президенту, а заодно и всему миру, что "ответственность за начало Второй мировой войны лежит на всех европейских странах, которые, начиная с Мюнхенского сговора, проводили политику, направленную на умиротворение агрессора". Возможно, когда-нибудь в жизни мальчика Димы Тимченко встретится нормальный учитель истории или книга, из которой мальчик Дима узнает о пакте Молотова-Риббентропа, о том, что Вторая мировая началась задолго до 22.06.1945 как раз в сентябре 1939, когда войска Рейха напали на Польшу с одной стороны, а советские войска – с другой. Возможно, когда-нибудь нормальный учитель расскажет мальчику Диме о героической битве за Дюнкерк и операции "Динамо", благодаря которой британцы смогли спасти свою армию и выстояли против немецкой военной машины.

Путин, конечно, сделает все, чтобы российские дети ничего этого не узнали, но, а вдруг…

Еще один мальчик по имени Алеша, 17 лет от роду, участник Российского движения школьников, сообщил, что он играет в "танчики" и на свой виртуальный Т-34 с большим удовольствием надел надпись "На Берлин!". Путину это начинание очень понравилось.

Издание "Мой район" опубликовало выдержки из методических материалов, предназначенные для учителей старшей и средней школы в Петербурге, в которых дается инструкция, как надо рассказывать детям про Вторую мировую. Оказывается, "французы передали немцам свои танки, чехи построили весь парк немецких бронетранспортеров, а также производили для нее танки, самолеты и стрелковое оружие, поляки строили самолеты, а польские евреи в Освенциме производили для убийства советских граждан взрывчатку, синтетический бензин и каучук". Про США и Великобританию говорится, что "являясь номинально союзниками СССР, они представляли скорее „врагов-союзников“. Ни слова о ленд-лизе, о боях союзников в Северной Африке против нацистских войск, о боях США против Японии на Тихоокеанском фронте, о том, как Сталин накачивал Гитлера ресурсами целых два года до начала войны.

Завершая свой "открытый урок" Путин пожелал школьникам и студентам "сохранить любопытство, желание получить ответы на тысячи вопросов "почему". В то время как Путин растлевал своей ложью умы и души российских детей и подростков, белорусские студенты прошли маршем по улицам Минска, протестуя против диктаторского режима Лукашенко, к которому у них только один вопрос, но не "почему", а "когда". Когда этот немолодой человек перестанет мучить свой народ и прекратит узурпацию власти. Очень надеюсь, что российская молодежь скоро задаст аналогичный вопрос Путину.