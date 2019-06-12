Открыли 7 уголовных дел: всплыли скандальные факты о противнике Майдана из партии Зеленского

Блогер Макс Бужанский, который идет на парламентские выборы от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", был фигурантом, как минимум, 7 уголовных производств.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы правления ОО "Платформа Громадський Контроль" Денис Селин, обнародовав детали дел.

Он отметил, что опубликовал информацию для того, чтобы в партии "Слуга народа" провели проверку Бужанского. По его данным, все указанные дела попросту "замяли".

Макс Бужанский БезЦензор

Так, стало известно, что блогер проходил по таким делам:

1) в 1998 году объявлялся в розыск из-за статье 206 ч.2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) № 621506 от 30.11.1998;

2) в 2004 году проходил по делу о хулиганстве ст. 185 ч. 1. (сейчас ст. 206 ч. 2). Дело №67041942 от 06.10.2004;

3) угрозы по телефону Шведовой Н.В. Передано в прокуратуру №6193 от 26.04.2012;

4) заявление от бывшей жены, что он ее побил (угрожал физической расправой и нанес телесные повреждения в область лица) ЕРДР №12013040690004160 от 21.07.2013

5) заявление от Цибратенко В.Г об избиении ст. 125 ч.1 УК, ЕРДР № 12014040690001128 от 31.03.2014;

6) заявления от бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам №7013 от 04.07.2014;

7) нарушение правил ношения и хранения оружия ст. 191 ч.1 КУпАП № 654075 от 09.10.2012.

Facebook Дениса Селина

Макс Бужанский Украина.ру

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" — Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

В избирательном списке партии оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

По мажоритарному округу Днепропетровской области от "Слуги народа" баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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