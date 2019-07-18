"Открою вам глаза!" Зеленский жестко обратился к Парубию

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к спикеру парламента Андрею Парубию, который рекомендовал главе государства переписать обращение о созыве парламента.

По мнению президента, отказ парламента собраться не внеочередное заседание является "полным безразличием, бездейственностью и неспособностью". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У вас всех был шанс, но вы его упустили. Позор, господа!" – добавил Зеленский.

Президент просил назначить заседание на 18 июля для принятия ряда антикоррупционных законопроектов. Парубий ответил, что, согласно с законом, может позвать депутатов только на внеочередную сессию и посоветовал Зеленскому внести изменения в документ.

"Открою вам глаза. К сожалению, нынешний парламент в представлении народа Украины ассоциируется с отсутствие коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов. Это все стало основанием для подписания мной указа о роспуске парламента", – отреагировал на это заявление президент.

Письмо Зеленского Facebook Владимир Зеленский

Зеленский подчеркнул, что один день работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн гривен.

"Вы устраиваете себе почти два месяца каникул до начала первого заседания Рады нового созыва. Отказом в созыве внеочередного заседания вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, а и проявили преступную бездеятельность, которая привела к растрате почти 700 млн гривен государственного бюджета", – высказался он.

Президент также вновь призвал нардепов собраться на внеочередное заседание, отметив, что это не противоречит Регламенту Рады.

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