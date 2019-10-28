Вот приехал Премьер Гончарук и Глава таможни Нефьодов в Черновцы, "напугали" контрабандистов, дали им месяц на исправление и уехали.

Уехали очевидно довольные собой и с мыслью о том, что их кто-то испугался и воровать перестанут. Наивная простота.

Открою для них секрет, вот уже как несколько месяцев их никто не боится, а основные игроки контрабандного рынка вообще очень довольны Нефьодовым и его политикой.

Они открыто хотят, чтобы его ни в коем случае не сняли.

Более того, они готовы даже вкладывать деньги в зачистку информполя от негативных материалов о Нефьодове. И вкладывают.

Мое расследование о его "свояке" активно зачищается. Но об этом потом.

Почему Нефьодов устраивает игроков контрабандного рынка? Поясню на примере Закарпатья.

Еще с лета этого года я кричу со всех своих площадок о том, что главный и единственный куратор контрабанды на Закарпатской таможне это Андрей Каращенко, зам начальника таможни. А главный контрабандист – это Валерий Пересоляк.

Бусы с товарами из Италии, лес из Украины, сигареты, сыры, колбасы, хамон, брендовая одежда… все это под ними. Нет там больше игроков. Только они. Начальник таможни Станислав Балуев - фунт, отстранение которого ничего не дало.

Хотят ли Каращенко и Пересоляк терять все эти схемы из-за глобальной реформы Нефьодова?

Нет конечно.

Им надо сделать так, как в анекдоте про Брежнева: "Едет Леонид Ильич на поезде, и вдруг рельсы закончились. Обслуга спрашивает Генсека что делать. А он отвечает: "Сделайте так, чтобы все думали, что мы куда-то едем".

Так вот, чтобы Нефьодов думал, что его реформа на Закарпатской таможне куда-то едет, им надо чтобы на место начальника таможни попал правильный им человек. Новый фунт вместо Балуева.

И работают над реализацией этой стратегии они уже несколько месяцев.

Этим фунтом должен стать еще одни действующий зам Начальника Закарпатской таможни Николай Ясевич.

Ясевич – полностью ручной таможенник Пересоляка на которого делается основная ставка по контролю за Закарпатской таможней вовремя и после реформы.

Именно он должен сохранить все действующие схемы при видимой борьбе с контрабандой и под видом лица незапятнанного в схемах. Правда о Ясевиче никто не слышал?

Благодаря грамотной стратегии и нашептыванию Нефьодову о том, что Ясевич – правильный и грамотный выбор на Ясевича уже готова два приказа.

Первый на и.о. Начальника таможни и самое главное на руководителя комиссии по ликвидации Закарпатской таможни ГФС.

Этот статус позволит Ясевичу безболезненно перевести всю вертикаль коррупционных кадров, которую выстроил Каращенко для Пересоляка в новую таможню. А тех, кто не хотел работать в схемах – убрать.

Ради реализации этого, Пересоляк даже готов на смещение ставшего публичным и токсичным Каращенко и Нефьодов все это съест.

А вот по ссылке в ТГ выложил приказ Ннфьодова о начале этой операции.

Все подтверждается https://t.me/gryaznayaigra/721

И такие истории на каждой таможне, и именно поэтому Нефьодовым все довольны.

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