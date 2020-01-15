"Тупые идиоты!" Нардеп от "Слуги народа" резко высказался о министрах

Депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский считает, что украинские министры не смогли бы получить высокие премии к зарплате без протекции премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады. Видео опубликовали на Youtube-канале PavlovskyNews (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Нардеп подчеркнул, что назначать себе высокие премии без результатов – это глупость.

Максим Бужанский

"Какая-то трогательная близость с премьер-министром, видимо, существует. Мы же не подозреваем их в том, что у них есть какие-то успехи в работе. Я думаю, что они очень тупые, потому что нарисовать себе премии без успехов – нужно быть откровенными идиотами", – сказал Бужанский.

А вот один из министров, который назначил себе премию почти в 200 тыс. грн, Денис Малюська поспешил оправдаться, якобы премии ему нужны, потому что он не сможет после политической карьеры вернуться к своей прежней работе.

"Я, например, после окончания политической карьеры не смогу вернуться к своей предыдущей работы, которой занимался почти 10 лет. Поэтому критически важно не полностью потратить все предыдущие накопления, но и оставить хоть немного на потом", – написал он в своем Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов гривен.

В частности, рекордные 497,7 тысячи гривен получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.

При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч гривен, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч гривен.

Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях в правительстве.

Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

В Кабинете министров Украины подняли минимальный оклад, который будут получать украинские топ-чиновники.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram