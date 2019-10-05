"Откровенные идиоты и дилетанты": Портников заговорил о провале и катастрофе в Украине

Публицист Виталий Портников резко раскритиковал украинскую власть, назвав ее следствием олигархического реванша.

Об этом блогер написал на своей странице в Facebook. Он оправдался из-за недовольства некоторых украинцев его заявлениями.

"Есть читатели, которые постоянно требуют от меня, чтобы я прекратил их пугать, а вместо этого помог новой власти", – написал он.

Виталий Портников 24tv.ua

Портников заявил, что якобы контролирует власть, которая, по его мнению, "состоит из нескольких кадровых слоев".

"Есть просто откровенные идиоты и дилетанты, которые ничего ни в чем не понимают, но верят, что способны управлять. Есть проходимцы, которые рассчитывают обогатиться в наступающем хаосе. И есть профессионалы, которые променяли честь на должности", – утверждает публицист.

"Такая кадровая смесь обещает Украине политический провал, экономический кризис и социальную катастрофу. Избежать этого не удастся, но и трагедии я не вижу: все это необходимая прививка для возобновления процесса государственного строительства", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Виталия Портникова, президент Украины Владимир Зеленский, согласившись на "формулу Штайнмайера", принял условия Кремля и подверг страну опасности полной дестабилизации.

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