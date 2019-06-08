"Откровенная ложь!" Пресс-секретаря Зеленского разнесли за скандальное заявление о Донбассе

Заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что украинские военные могут убить мирных жителей, стреляя по террористам у гражданских объектов на Донбассе, вызвало общественный резонанс.

Так, пользователи сети пишут о том, что бойцы ВСУ не отвечают на провокации боевиков, если те находятся около жилых домов, школ или больниц.

"Возможно, из фазы активных боевых действий 2014-го года еще что-то можно извлечь похоже на поражение гражданских объектов (но и тогда не прицельно, а из-за промахов).

Но в 2019 году говорить, что, мол, наша арта работает по гражданским зданиям, чтобы сбить оттуда вражеский миномет – это даже не ошибка и не альтернативная трактовка, это просто откровенная ложь", – высказался о скандале ветеран и главный редактор "Петр и Мазепа" Виктор Трегубов.

Юлия Мендель Скрин видео

"Артиллеристы всегда знают, куда они стреляют. Так как они стреляют по координатам, которые накладываются на карты. А на картах прекрасно видно, школа там, детский садик или другой инфраструктурный объект в котором могут быть скопления людей. И в таком случае принимается решение о запрете стрельбы, чтоб не вызвать жертв среди мирного населения", – написал в Facebook волонтер Александр Карпюк (Серж Марко).

Напомним, в эфире то-шоу "Право на владу" Мендель сказала: "Очень часто наши военные попадают на провокации. Когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы. Собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации" (чтобы посмотреть видео, поскролльте вниз).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

При этом председатель ВР Андрей Парубий заявил, что заявление о том, что ВСУ не должны открывать огонь в ответ на обстрелы террористов на Донбассе, приведет к капитуляции, а не к миру.

Из-за высказывания Кучмы разгорелся скандал, однако позже выяснилось, что военные не получали "жесткого запрета из Киева на работу артиллерии, если есть хоть какая-то угроза жизни военных", и "как работали, так и работают".

Позже Кучма объяснил свое скандальное заявление по стрельбе на Донбассе. Он подчеркнул, что украинские военные должны стрелять в ответ, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.

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