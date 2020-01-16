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16 января • обновлено в 09:40
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Откровения Гончарука: руководство не понимает суть экономической политики

1. Премьер-министр Алексей Гончарук честно рассказал руководству правительства и Нацбанка, что думает о своей компетентности и компетентности президента. Иллюзий нет.

2. Ничего аморального не прозвучало.

3. Очевидно, что руководство Кабмина и Нацбанка не понимает суть экономической политики, которую они должны вообще-то определять. Судя по разговору этой экономической политики во многих сферах вообще-то нет.

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4. Рандомная расстановка кадров приводит к неожиданным импровизациям - у шоу свои правила.

5. Подобного рода разговоры, где-то в более резкой, где-то в более деликатной форме, проходят сейчас в каждом министерстве и ведомстве, на каждом госпредприятии. Люди пытаются растолковать друг другу реальность.

6. В отношениях между президентом и премьером нет никакой коррупционной логики. Это очень хорошо. Правда, и другой понятной друг другу логики тоже нет. Пока нет. Или уже нет.

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7. Логика во власти есть у того, кто добыл запись разговора и выкинул ее на телеграмм-канале. Этот кто-то не любит и Гончарука и Рожкову, и располагает своей депутатской группой для трансляции этого сигнала. Кто бы это мог быть? И что он говорит о президенте и премьере в личной беседе в компании близких людей?

8. Чтобы государство строить, надо объединять и продвигать его не вокруг личных симпатий, а вокруг глобальных целей, стратегий и программ. Хорошая коммуникация - это двусторонняя трасса для управленческих решений.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Персоны
Екатерина Рожкова Алексей Гончарук
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
"...Чтобы государство строить, надо объединять и продвигать его не вокруг личных симпатий, а вокруг глобальных целей, стратегий и программ." -- Так у тому ж і діло - ні стратегій, ні програм у клоуна просто немає!!!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Ну почему же.Руководство Нацбанка очень даже понимает.Как и министр финансов.Только действуют они в интересах своих хозяев -- МВФ и транснациональных компаний.
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