"Отключать эти каналы от кнопки!" В Раде ответили на скандальный телемост с Россией

Верховной Раде Украины необходимо остановить скандальный телемост с Россией "Надо поговорить", который телеканал NewsOne собирается провести с пропагандистским каналом "Россия 1".

Об этом заявил в эфире ObozTV представитель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Юрий Береза (замглавы фракции "Народный фронт").

"Конечно, я готов встать и остановить вот эту трансляцию российско-фашистской пропаганды на головы украинских граждан", – заверил Береза в ответ на вопрос, готовы ли сейчас депутаты собраться по поводу проведения телемоста.

"У нас остается только прямое действие. Нужно идти и останавливать эти эфиры. Нужно идти и отключать от кнопки эти каналы", – подчеркнул политик.

По его словам, уже давно следовало закрыть пропагандистские каналы на территории Украины.

"Первый вопрос – к Верховной Раде, предыдущему президенту, Кабмину. К сожалению, мы не смогли закрыть пропагандистские каналы или каналы, которые участвуют в информационной интервенции против Украины. К сожалению, мы этого не сделали. И, наверное, потомки нам это вменят в вину", – сказал Береза.

Депутат также провел параллели со Второй мировой войной.

"Помните, когда Германия аннексировала Судеты? И вот представьте себе, что у Германии и Чехословакии такой эфир… Вы скажете, что я сумасшедший, что это мерзость. Но у нас ситуация абсолютно такая же. Есть российско-фашистская империя и есть Украина, у которой аннексирована часть территории – Крым и часть Донецкой и Луганской области", – объяснил он.

NewsOne призывают отказаться от скандальной идеи телемоста с Россией bykvu.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, анонсировал проведение 12 июля телемоста под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Как объяснил NewsOne в своем заявлении, этот телемост якобы станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал NewsOne отказаться от телемоста.

Подобный эфир в Украине осудили многие политики (в частности, партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука), а также общественные деятели. Жестко разгромила идею телемоста известная украинская журналистка Яна Соколова.

Объединенные националисты страны от имени лидера партии "Национальный Корпус" Андрея Билецкого потребовали от президента Владимира Зеленского отреагировать на анонсированный телемост и дали ему на это сутки.

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