"Отказался от призыва": Минобороны проверит Зеленского на уклонение от армии

Министерство обороны Украины проверит информацию о возможном уклонении кандидата в президенты Владимира Зеленского от воинской службы в 2014 году.

Такой запрос Минобороны получило от народного депутата от "Народного фронта" Татьяны Чорновол, передает "Интерфакс-Украина".

"В СМИ прошла тревожная информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника, речь идет о том, что якобы в 2014 году господин Зеленский отказался от призыва, то есть отказался выполнять функции защитника", – сообщила политик.

Первый заместитель министра обороны Иван Руснак заверил, что в оборонном ведомстве постараются 12 апреля ответить на запрос нардепа.

Пресс-секретарь шоумена Ирина Победоносцева отказалась комментировать вопрос о возможном уклонении Зеленского от мобилизации, заявив, что необходимо ждать ответ Минобороны.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал вернуть в Украину всех пленных граждан, которые находятся в российских тюрьмах.

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