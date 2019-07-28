Отказались учиться: всплыли скандальные подробности о "слугах народа" в Трускавце

Около 5% будущих народных депутатов от президентской партии "Слуга народа" отказались от недельного обучения в Трускавце, организованного для политсилы Киевской школой экономики.

Остальных же ждут лекции от лучших экономистов Украины. Детали удалось узнать во время пребывания организаторов обучения в поезде по маршруту "Киев-Трускавец" , пишет LB.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам бизнес-коуча Алексея Черного, 95% кандидатов-победителей согласились поучаствовать в тренинге, а еще 5% дали отказ по личным причинам.

"Слуги народа" в Трускавце Скриншот из видео

Почетный президент КШЭ Тимофей Милованов рассказал, что курс получилось организовать всего за три недели.

Стало известно, что будущих нардепов будут обучать 22 инструктора и 12 модераторов. "Одни из лучших украинских экономистов и три вице-президента КШЭ: Олеся Верченко, Наталья Шаповал, Ольга Фарятьева", – рассказал Милованов.

По его словам, модераторы будут работать по конкретным законодательным проектам "слуг народа". При этом имен инструкторов Милованов не назвал.

Тимофей Милованов

Как отметил преподаватель КШЭ Андрей Ковалев, отдельно будущих народных избранников будут обучать и разным тематикам: транспортной инфраструктуре, безопасности, обороне, макроэкономике и налоговой политике.

Их поделят на группы – прототипы комитетов в Верховной Раде. Школа экономики подготовила как общие, так и индивидуальные занятия с уклоном в практику.

Андрей Ковалев и Алексей Черный

Каждый день "слуги" должны подготовить какие-то документы, которые могут лечь в основу будущих законопроектов. За неделю каждый из участников школы обязан подготовить четыре документа: стратегию развития страны, публичную презентацию своей политики, законопроект и стратегию его воплощения.

При этом, будущие нардепы не будут получать оценки за проделанную работу.

"Слуги народа" в Трускавце LB.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в нардепы от президентской политсилы и секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия рассказал, что после оглашения результатов выборов "слуги народа" отправятся на 7 дней в школу парламентария.

Вскоре в Киевской школе экономики заявили, что получили заявки на обучение еще от двух политсил.

26 июля стало известно, что местом проведения тренинга станет Трускавец.

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