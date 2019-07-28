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Отказались учиться: всплыли скандальные подробности о "слугах народа" в Трускавце

6.7т Читать материал на украинском

Около 5% будущих народных депутатов от президентской партии "Слуга народа" отказались от недельного обучения в Трускавце, организованного для политсилы Киевской школой экономики.

Остальных же ждут лекции от лучших экономистов Украины. Детали удалось узнать во время пребывания организаторов обучения в поезде по маршруту "Киев-Трускавец" , пишет LB.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам бизнес-коуча Алексея Черного, 95% кандидатов-победителей согласились поучаствовать в тренинге, а еще 5% дали отказ по личным причинам.

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"Слуги народа" в Трускавце

"Слуги народа" в Трускавце

Скриншот из видео

Почетный президент КШЭ Тимофей Милованов рассказал, что курс получилось организовать всего за три недели.

Стало известно, что будущих нардепов будут обучать 22 инструктора и 12 модераторов. "Одни из лучших украинских экономистов и три вице-президента КШЭ: Олеся Верченко, Наталья Шаповал, Ольга Фарятьева", – рассказал Милованов.

По его словам, модераторы будут работать по конкретным законодательным проектам "слуг народа". При этом имен инструкторов Милованов не назвал.

Тимофей Милованов

Тимофей Милованов

Как отметил преподаватель КШЭ Андрей Ковалев, отдельно будущих народных избранников будут обучать и разным тематикам: транспортной инфраструктуре, безопасности, обороне, макроэкономике и налоговой политике.

Их поделят на группы – прототипы комитетов в Верховной Раде. Школа экономики подготовила как общие, так и индивидуальные занятия с уклоном в практику.

Андрей Ковалев и Алексей Черный

Андрей Ковалев и Алексей Черный

Каждый день "слуги" должны подготовить какие-то документы, которые могут лечь в основу будущих законопроектов. За неделю каждый из участников школы обязан подготовить четыре документа: стратегию развития страны, публичную презентацию своей политики, законопроект и стратегию его воплощения.

При этом, будущие нардепы не будут получать оценки за проделанную работу.

"Слуги народа" в Трускавце

"Слуги народа" в Трускавце

LB.ua

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Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а на горшок тоже будут учить садиться? Или памперсами будут пользоваться?
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