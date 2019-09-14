Главная Новости
14 сентября • обновлено в 22:38
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Отказала "Слуге народа": Соколова призналась, как могла попасть в Раду

Читать материал на украинском

Журналистка Янина Соколова могла стать народным депутатом 9-го созыва Верховной Рады.

В программе "Интервьюер" она заявила, что ей якобы предлагали место в списке все партии, которые набрали более 5% на парламентских выборах.

"Все, кто прошел в Раду, даже "Слуга народа". Я не могу об этом говорить. Это кто-то из окружения Александра Ткаченко. Все, что могу сказать", - заявила она.

Новости
"Президенту явно невдомек": Соколова разгромила Зеленского из-за вето закона о "Пласте"

"Я критически отношусь ко всем политическим силам, поэтому не согласилась пойти к одной из них. Есть партии, которые мне были симпатичны, но они имели внутри неприятную субординацию. Моя цель - возможно, через 5 лет создать свою партию..." - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова ярко ответила россиянам на мечту о развале Украины. Она также нецензурно послала всех сторонников оккупации государства.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
кому ты соска нужна не смеши народ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel