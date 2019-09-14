Отказала "Слуге народа": Соколова призналась, как могла попасть в Раду

Журналистка Янина Соколова могла стать народным депутатом 9-го созыва Верховной Рады.

В программе "Интервьюер" она заявила, что ей якобы предлагали место в списке все партии, которые набрали более 5% на парламентских выборах.

"Все, кто прошел в Раду, даже "Слуга народа". Я не могу об этом говорить. Это кто-то из окружения Александра Ткаченко. Все, что могу сказать", - заявила она.

"Я критически отношусь ко всем политическим силам, поэтому не согласилась пойти к одной из них. Есть партии, которые мне были симпатичны, но они имели внутри неприятную субординацию. Моя цель - возможно, через 5 лет создать свою партию..." - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова ярко ответила россиянам на мечту о развале Украины. Она также нецензурно послала всех сторонников оккупации государства.

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