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"Мозгов больше, чем у меня": Зеленский выступил на iForum

20.4тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции iForum, где рассказал о новшествах, которые планирует внедрять в стране.

К примеру, как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, он хочет отказаться от рамок-металлодетекторов на массовых мероприятиях и готов заменить их на альтернативу, которую ему предложат. К присутствующим на мероприятии он обращался в свойственной ему шутливой манере и без официоза. Примечательно, что говорил Зеленский на русском языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У вас у всех мозгов гораздо больше, чем у меня. Ну, да. Ну, у меня есть, конечно. И я точно не хочу вам сегодня обещать, что в течение пяти лет мы сделаем тысячу заводов "Тесла", "Гиперлуп" будет между этими заводами, Илон Маск будет разрезать ленточку и будет министром. Но я знаю точно, почему я здесь", – обратился он к участникам форума.

Кроме того, президент анонсировал запуск масштабного проекта "Лифт" по всей стране. Он стартует в конце мая и ставит целью привлечение к команде президента и в государственные структуры людей из народа. Специально под них Зеленский намерен открывать вакансии. На них будут отбирать людей, которые пришлют наиболее яркие заявки и идеи. Курировать этот проект будет советник президента Михаил Федоров.

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Зеленский на iForum

Зеленский на iForum

Зеленский на iForum

Зеленский на iForum

Зеленский на iForum

Зеленский на iForum

Зеленский на iForum

Зеленский на iForum

Зеленский на iForum

Зеленский на iForum

Зеленский на iForum

Зеленский на iForum

Зеленский на iForum

Зеленский на iForum

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте президента Украины 22 мая зарегистрирована электронная петиция за отставку Владимира Зеленского. По состоянию на 13:20 четверга, 23 мая, ее подписали более 17,5 тысяч украинцев. В петиции говорится, что действия нового главы страны разочаровали народ.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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CARGO 100
CARGO 100
Убт-туть, и это президент? Пиzdец какой то ... Ххлы, я уж и не знаю как вы сами, но мне реально вас жаль ...
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0
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Lit Anatoli
Lit Anatoli
Пора перестать строить сказочные замки, надо начать работать ....
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1
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Это точно. У ха-ха-хлов осталось на нормальное решение, три - четыре месяца. Перестройка 2.0.
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