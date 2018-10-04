Отгородить забором Одессу и Харьков: скандальная идея по Донбассу вызвала критику

Идея об отделении Донбасса стеной от неоккупированной части Украины чревата последствиями. В частности, под такой же принцип могут подпасть и другие регионы, в которых есть пророссийски настроенное население.

Об этом написала в своем блоге на OBOZREVATEL писательница Елена Степовая в ответ на предложение львовского журналиста отгородиться от фейковых республик трехметровой стеной и рвом.

"Если уже отделить стеной Донбасс, то нужно наверно обнести и каждую область Украины, потому что сепаратистские настрои распространены и в Одессе, и в Харькове, и даже Черкасская область меня поразила антисемитизмом и достаточно пророссийскими настроями", - говорит она.

Степовая также упомянула ситуацию с венгерскими паспортами на Закарпатье. "По такому принципу, и с той стороны нужно поставить стену", - говорит писательница.

По ее мнению, в случае, если такая идея получит воплощение, Украина превратится в овчарню. "От Закарпатья ограждение, от пророссийской Одессы. Что это за загоны?" - недоумевает Степовая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов сделал провокационное заявление о стене с Донбассом.