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17 декабря • обновлено в 21:57
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Отец Зеленского сделал заявление о долге Коломойского

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Бизнесмен Игорь Коломойский должен денег студии "Квартал 95".

Об этом в интервью "Стране" сообщил отец президента Украины Александр Зеленский.

"Коломойский еще "95 Кварталу" денег должен и не отдает. Вова открыто об этом говорит", – сказал он, не назвав точную сумму.

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Также Зеленский-старший опроверг зависимость главы ОП от Коломойского. По его словам, Андрей Богдан "просто взял хорошее" от работы с миллиардером.

Зеленский и Коломойский

Зеленский и Коломойский

Как писал OBOZREVATEL, в скандальном интервью отец Зеленского заявил, что в президенте могут быть разочарованы только "тупые". Он назвал сына честным человеком, который хочет сделать жизнь украинцев лучше.

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Персоны
Игорь Коломойский Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
ПапаЗЕ- тот ещё клоун...хехе
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Руденко Вован
Руденко Вован
Почему он не заберет долг 5.5 млрд.дол.в государство.просто зе на крючке,ведь милионы беня переводил на офшоры зе.
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