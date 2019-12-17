Отец Зеленского сделал заявление о долге Коломойского

Бизнесмен Игорь Коломойский должен денег студии "Квартал 95".

Об этом в интервью "Стране" сообщил отец президента Украины Александр Зеленский.

"Коломойский еще "95 Кварталу" денег должен и не отдает. Вова открыто об этом говорит", – сказал он, не назвав точную сумму.

Также Зеленский-старший опроверг зависимость главы ОП от Коломойского. По его словам, Андрей Богдан "просто взял хорошее" от работы с миллиардером.

Зеленский и Коломойский

Как писал OBOZREVATEL, в скандальном интервью отец Зеленского заявил, что в президенте могут быть разочарованы только "тупые". Он назвал сына честным человеком, который хочет сделать жизнь украинцев лучше.

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