''12 квадратов и без ванны'': как живут ''слуги народа'' на деньги украинцев

"Миллионеры, живущие в хоромах". Именно такие слова в разных вариациях слышишь каждый раз, когда говорят про досуг или жилье народных депутатов. Дорогие автомобили и сверхвысокий стандарт жизни "больших" чиновников уже никого не удивит.

Украинцы привыкли видеть политиков, которые на камеры говорят о минимальных зарплатах и пенсиях, а затем в окружении охраны садятся в Mercedes S-класса.

Всегда ли "слуги народа" гуляют на широкую ногу и как выглядит их жилье — в репортаже OBOZREVATEL.

17:45. К отелю "Украина" в самом сердце Киева на Майдане Незалежности подходит народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Александр Алексейчук. 38-летний нардеп представляет Ривненскую область и в парламент мажоритарщик попал первый раз.

"У нас есть 40 минут, хватит же?", — переспрашивает Алексейчук. Он только вернулся с заседания своего профильного комитета по вопросам местного самоуправления. Уже третью неделю Верховная Рада работает "стахановскими темпами", заседая фактически каждый день.

Поэтому народным избранникам не из столицы приходится выбирать: ездить каждые выходные домой, к семье, или оставаться на несколько недель в Киеве, чтобы полноценно подготовиться к работе. По закону, каждому нардепу государство предоставляет ряд льгот: на проезд, проживание, связь.

Касательно жилья, то тут все просто — каждому из бюджета выделяют приблизительно 20 тысяч гривен ежемесячно. Эти деньги могут пойти на оплату отеля (тут парламент может отправить избранников в отели "Киев", "Украина"), или съемного жилья.

На эти деньги можно снять хорошую 1-комнатную квартиру в самом центре. Или даже 3-х комнатную в периферии.

Александр пока решил не экспериментировать с арендой, поселился в отеле "Украина" на 7 этаже. Здесь он живет уже 3 недели.

"Идти до парламента недалеко, где-то минут 10. Удобно, центр города, поэтому решил поселиться тут. Со мной на разных этажах живут где-то с полсотни нардепов. Вижу их тут редко, разве что утром по пути в Раду или уже в стенах парламента", — пояснил Алексейчук.

Поднимаемся на лифте с несколькими иностранцами. В отеле очень много гостей из Европы и Азии (мимо нас проходят молодые девушки, лет 17-ти, в форме Поднебесной с надписями "Team China"). "Украина" — оптимальный вариант для многих иностранных гостей, цены относительно небольшие, а расположение просто идеальное.

Тем временем на 7-м этаже Александр заводит нас в свой номер с фантастическим видом на столицу. Несмотря на статус "слуги народа", нардеп живет в стандартном номере, достаточно скромном. 12 кв.м., крохотный коридор, компактный санузел без ванны, только с душем. Посредине комнаты кровать, шкаф, зеркало и стол, телевизор.

Балкона в номере нет.

По словам самого избранника, номер стоит где-то тысячу гривен в день.

"Мне много не нужно, тут есть все, что необходимо для нормальной жизни. Тем более нет и времени здесь прохлаждаться, работы хватает", — делится своими впечатлениями Алексейчук.

В самом номере очень чисто, и не скажешь сразу, что тут кто-то живет. Александр уверяет, любит чистоту, хотя и признается, что перед визитом журналистов в коридоре убрал коробки. В шкафу он хранит несколько рубашек и пиджаков, которые сложила ему дома супруга.

Как изменилась ваша жизнь за последние месяцы?

"Если брать сам ритм и занятость, то сильно. Безусловно. Я обычно работал в Ривненской области, создал для себя определенную зону комфорта, бизнес, а сейчас приходится из нее выходить, стараться что-то сделать для людей. Стало больше внимания в прессе, социальных сетях, друзей в Facebook добавилось", — отвечает избранник.

Питается народный депутат прямо в отеле, или в столовой Верховной Рады. По словам Александра, на обед у него уходит в среднем 150-200 гривен. Для встреч предпочитает местные кафе, которые находятся на Майдане. Готовить в отеле нельзя, да и попросту незачем.

Сколько зарабатывали ранее и довольны ли зарплатой "слуги народа"?

"Не доволен, считаю, что должна быть больше (сейчас средняя зарплата нардепов приблизительно 30 тысяч гривен). Народный депутат - это топ-менеджер. Мы должны зарабатывать 3-4 тысячи долларов. Не может человек, который принимает решения на миллионы, получать небольшие деньги.

Александр Алексейчук

К примеру, в Ривне зарабатывал намного больше чем сейчас, но решил попробовать себя здесь, поэтому знал, на что иду. Но если уж говорить в идеале, то зарплату нардепу нужно поднимать, и разговоры во фракции об этом идут", — подчеркнул "слуга народа".

В партии, по словам избранника, дела обстоят неплохо. Народные депутаты работают, притираются друг к другу. Несмотря на то, что OBOZREVATEL ранее писал о внутренних конфликтах внутри "Слуги народа", нардеп это отрицает.

Под конец 40-минутного общения Александр Алексейчук откровенно признается:

"Хочу перевести свою семью в столицу, хотя бы временно. Если мы с супругой такой шаг еще можем без особых неудобств пережить, то вот нашим детям с этим будет сложнее. Нужно школу искать, садик. Это не большая проблема, но все же, требует определенных усилий".

В целом жилье нардепа не удивило пафосом или излишним богатством. Остается надеяться, что скромность "слуги народа" сохранится и через несколько лет работы в стенах парламента.

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