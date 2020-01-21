Отдохнул на 2,5 млн: появилось новое видео из отеля Зеленского в Омане

Поездка президента Украины Владимира Зеленского, без учета стоимости перелета из Киева, на отдых в Оман обошлась как минимум в 2,5 млн грн.
Глава страны останавливался в лучшем отеле страны Al Bustan Palace и жил в президентском люксе. Видео отеля, где проживал Зеленский в Омане, опубликовал телеканал "Прямий". (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)
Зеленский в Омане
По словам журналистов, отель работает по системе питания – только завтраки. Обедать и ужинать здесь можно за отдельные немалые деньги. Так ужин в отеле стоит 1560 грн за человека. Стоимость президентского номера в отеле составляет 100 тыс. грн в сутки.
Сообщается, что перед прибытием Зеленского в отель его проверяла служба охраны президента.
Зеленский отдохнул в Омане
Скриншот
Зеленский отдохнул в Омане
Скриншот
Зеленский отдохнул в Омане
Скриншот
Зеленский отдохнул в Омане
Скриншот
Зеленский отдохнул в Омане
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Оманского залива на рождественские праздники.
После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37. При этом украинский самолет cо 167 пассажирами разбился в Иране утром 8 января.
Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой, специально под заказ).
Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.
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