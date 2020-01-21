Отдохнул на 2,5 млн: появилось новое видео из отеля Зеленского в Омане

Поездка президента Украины Владимира Зеленского, без учета стоимости перелета из Киева, на отдых в Оман обошлась как минимум в 2,5 млн грн.

Глава страны останавливался в лучшем отеле страны Al Bustan Palace и жил в президентском люксе. Видео отеля, где проживал Зеленский в Омане, опубликовал телеканал "Прямий". (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

Зеленский в Омане

По словам журналистов, отель работает по системе питания – только завтраки. Обедать и ужинать здесь можно за отдельные немалые деньги. Так ужин в отеле стоит 1560 грн за человека. Стоимость президентского номера в отеле составляет 100 тыс. грн в сутки.

Сообщается, что перед прибытием Зеленского в отель его проверяла служба охраны президента.

Зеленский отдохнул в Омане Скриншот

Зеленский отдохнул в Омане Скриншот

Зеленский отдохнул в Омане Скриншот

Зеленский отдохнул в Омане Скриншот

Зеленский отдохнул в Омане Скриншот

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