"Отдать вам все карты?" У Порошенко потребовали от Зеленского уйти в отставку

Кандидат в народные депутаты от партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина призвала главу государства Владимира Зеленского уйти в отставку за нарушения закона, как он обещал ранее.

Своим мнением поделилась она в эфире программы "Право на владу" в четверг, 13 июня. Так, ведущая Наталья Мосейчук спросила гостей программы, возможна ли ситуация, в которой указ Зеленского признают неконституционным, а выборы все равно состоятся.

"У меня вопрос, который, наверное, волнует нас всех. Если этот указ будет признан неконституционным, (а президент Зеленский говорил, что уйдет в отставку, если нарушит закон), то уйдет ли он в отставку за то, что уже неоднократно нарушал закон?" – прокомментировала Федина.

София Федина Скриншот из видео

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что все партии и так уже признали конституционность указа, поскольку вступили в предвыборную гонку. "Если нет, они должны были отказаться", – пояснил он.

"И отдать вам все карты?" – отреагировала Федина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

11 июня Конституционный суд приступил к рассмотрению конституционности указа. На заседании выступил президент Владимир Зеленский.

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