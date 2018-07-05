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"Отдать Украину шуту?" Историк жестко прошелся по Зеленскому

2.1тЧитать новость на украинском

"Президентский" рейтинг шоумена Владимира Зеленского, а также политическая популярность ряда известных деятелей культуры свидетельствует о применении политических технологий накануне выборов.

Об этом в эфире ObozTV заявил историк Александр Палий.

"Это политическая технология Игоря Коломойского. Некоторые думают, что если отдать страну шуту в руки, то он ее не сломает. Я надеюсь на трезвое мышление наших людей. Если кто-то хочет разрушить свой дом, страну, то можно сделать это легче, чем отдавать страну в руки шутов или кремлевских агентов", - считает он.

По его словам, украинцы не настолько безответственны, чтобы отдать предпочтение таким кандидатам.

"Отдать страну в руки вора или шута, это тоже самое, что дать в руки сумасшедшего оружие. Дать оружие и посмотреть, а что будет, кого он пристрелит. Я думаю, украинский народ таких глупостей не допустит. В Украине есть пословица, что "до булави треба голови", - добавил Палий.

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При этом историк напомнил, как в свое время был избран президентом Леонид Кучма.

"За Кучму когда-то "по приколу" проголосовали. Первое его пятилетие зарплату выдавали гречкой и сахаром, он уничтожил целые отрасли промышлености. Его сначала воспринимали как шута. Он создал олигархическую систему, которую страна до сих пор отхаркивает. Множеству людей судьбы сломали из-за того, что "поприкалывались" в 1994 году", - резюмировал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным последних соцопросов за Зеленского и Вакарчука готовы проголосовать 6,2% и 5,9% украинцев соответственно.

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Темы
Эфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляцияВыборы президента Украины 2019
Персоны
Александр ПалийВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийСвятослав Вакарчук
Место
Украина
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Да,не прет Нэньке с руководящим составом!Нема своего Дж.Вашингтона или там какого Махатмы Ганди-одно партийно-номенклатурное и трипольско-глэчиковое говно.Шо делать.у кацапов еще заборесте-гэбэшно конторское православие.Ой,прогневили мы Боженьку!Зеленский придет-порядок наведет.Шутка.Лучше уж Петросян,правда Масесян?
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Россия это все пережила в 90е годы, Украина пятый год с кастрюлей на голове
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Овечкин Василий
Овечкин Василий
Бля, у вас сейчас пьяный клоун рулит, но почему-то у ваших политэксперДов это совсем не вызывает возмущения...
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