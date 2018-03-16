Отдаст ли Савченко звезду Героя Украины: мнение юриста

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко может быть лишена звезды Героя Украины, только если президент Петр Порошенко подпишет соответствующий указ.
Об этом в эфире ObozTV заявил адвокат Ярослав Куц, комментируя угрозу Савченко отказаться от звезды Героя.
"Перед тем, как говорить, заберут звезду или не заберут - отмены такого указа президента не было. Только указ президента может отменить это решение", - отметил он.
"То, что человек отказывается от этой звезды и от льгот - это исключительно его право. Но она должна отказаться в пользу кого-то - ни больше, ни меньше", - заявил юрист.
По мнению Куца, расценивать такие заявления нардепа можно "исключительно как политические и популистские".
Как сообщал "Обозреватель", ранее Надежда Савченко заявила, что готова вернуть президенту Петру Порошенко “звезду Героя Украины”. По ее словам, сейчас ветераны АТО массово возвращают свои награды.
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