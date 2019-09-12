"Отдам зарплату!" "Слуги народа" оригинально покаялись за кнопкодавство

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук объяснили, почему голосовали в Верховной Раде за своих коллег.
Об этом политики рассказали на заседании парламента в четверг, 12 сентября.
Отметим, что на случай кнопкодавства указала нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, которая потребовала от главы ВР Дмитрия Разумкова принять соответствующие меры к нарушителям.
На требование спикера нардепы дали пояснения, почему голосовали за колег.
" Это был турборежим. Ошибочно, но я голосовал, как подсказывали душа и сердце. Как наказание готов отдать месячную зарплату на благотворительность", – рассказал Литвиненко.
Сергей Литвиненко
Копачук также поддержала своего однопартийца, пообещав перевести месячную зарплату в благотворительные фонды.
"Для меня это урок на всю жизнь", – сообщила нардеп.
Елена Копанчук
Как сообщал OBOZREVATEL, депутата Верховной Рады Украины 9-го созыва Елену Копанчук (фракция "Слуга народа") поймали на кнопкодавстве.
Сергей Литвиненко объяснил, зачем проголосовал в Верховной Раде за своего коллегу Александра Скичко.
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