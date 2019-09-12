"Отдам зарплату!" "Слуги народа" оригинально покаялись за кнопкодавство

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук объяснили, почему голосовали в Верховной Раде за своих коллег.

Об этом политики рассказали на заседании парламента в четверг, 12 сентября.

Отметим, что на случай кнопкодавства указала нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, которая потребовала от главы ВР Дмитрия Разумкова принять соответствующие меры к нарушителям.

На требование спикера нардепы дали пояснения, почему голосовали за колег.

" Это был турборежим. Ошибочно, но я голосовал, как подсказывали душа и сердце. Как наказание готов отдать месячную зарплату на благотворительность", – рассказал Литвиненко.

Сергей Литвиненко

Копачук также поддержала своего однопартийца, пообещав перевести месячную зарплату в благотворительные фонды.

"Для меня это урок на всю жизнь", – сообщила нардеп.

Елена Копанчук

Как сообщал OBOZREVATEL, депутата Верховной Рады Украины 9-го созыва Елену Копанчук (фракция "Слуга народа") поймали на кнопкодавстве.

Сергей Литвиненко объяснил, зачем проголосовал в Верховной Раде за своего коллегу Александра Скичко.

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