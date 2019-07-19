"Отдам голос за "Голос"!" Лидер "Тартака" поддержал Вакарчука

Лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил, что поддержит партию Святослава Вакарчука "Голос" на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

"Планирую, простите за тавтологию, отдать свой голос за "Голос", – написал Положинский на своей странице в Facebook. Музыкант добавил, что, хотя он и не фанат Вакарчука, но в списке "Голоса" есть много людей, которых знает лично и за которых готов и, более того, хочет проголосовать.

Он обратился к пользователям и попросил написать и аргументировать, если те знают кого-то недостойного из списка партии.

Вакарчук и Положинский

Положинский отметил, что в его выборе определяющими являются не "партийная" принадлежность, а личности.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский писатель Сергей Жадан заявил, что видит члена "Голоса", шоумена, волонтера Сергея Притулу спикером Верховной Рады.

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк также поддержал партию Святослава Вакарчука "Голос".

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