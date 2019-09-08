"Отдали убийц, а получили невинных!" Бродский пояснил главный нюанс обмена пленными

Обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября, был неравноценным, ведь наше государство отдало убийц и негодяев, а получило простых и невинных людей.

Об этом в Facebook написал президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский. По его мнению, обмен надо было проводить, поэтому поблагодарил за это мужественное решение президента Украины Владимира Зеленского.

Михаил Бродский

"Спасибо Зеленскому за мужественное решение, спаси одну жизнь и спасешь весь мир. Сам обмен неравноценный: отдали убийц и негодяев, а получили простых и невинных людей. Наверное, нас обыграли, но и на это начхать. Как и на Нидерланды", – написал Михаил Бродский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

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