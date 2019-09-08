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8 сентября • обновлено в 12:51
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"Отдали убийц, а получили невинных!" Бродский пояснил главный нюанс обмена пленными

12.8т Читать материал на украинском

Обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября, был неравноценным, ведь наше государство отдало убийц и негодяев, а получило простых и невинных людей.

Об этом в Facebook написал президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский. По его мнению, обмен надо было проводить, поэтому поблагодарил за это мужественное решение президента Украины Владимира Зеленского.

Михаил Бродский

Михаил Бродский

"Спасибо Зеленскому за мужественное решение, спаси одну жизнь и спасешь весь мир. Сам обмен неравноценный: отдали убийц и негодяев, а получили простых и невинных людей. Наверное, нас обыграли, но и на это начхать. Как и на Нидерланды", – написал Михаил Бродский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Михаил Бродский Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
обмен пленные моряки
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
А "убийцы и негодяи" это граждани Украины...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия это Гетто Зона Концлагерь
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Motr Den
Motr Den
Щас подождите, месяц - другой, и окажется, что все невиновные уже давно завербованы в российских за стенках путинской гебнёй. И поедут сегодняшние герои как надия савченко к следователям сбу в сизо.
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