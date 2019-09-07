Отдал морякам: Зеленский отличился символическим жестом

Президент Украины Владимир Зеленский снял браслеты с именами пленных украинских моряков после их освобождения.

7 сентября глава государства лично встречал пленных, каждому из них жал руки, с некоторыми обнимался.

Последние месяцы на руках Зеленского всегда были видны желтые браслеты с именами моряков. Президент заявлял, что будет носить их до тех пор, пока моряки не вернутся из России.

В субботу в аэропорту Зеленский наконец-то снял с рук браслеты и отдал их прилетевшим морякам. Момент попал в объективы камер и вызвал ажиотаж в сети.

president.gov.ua

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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