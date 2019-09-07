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8 сентября • обновлено в 11:00
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Отдал морякам: Зеленский отличился символическим жестом

12.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский снял браслеты с именами пленных украинских моряков после их освобождения.

7 сентября глава государства лично встречал пленных, каждому из них жал руки, с некоторыми обнимался.

Последние месяцы на руках Зеленского всегда были видны желтые браслеты с именами моряков. Президент заявлял, что будет носить их до тех пор, пока моряки не вернутся из России.

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В субботу в аэропорту Зеленский наконец-то снял с рук браслеты и отдал их прилетевшим морякам. Момент попал в объективы камер и вызвал ажиотаж в сети.

Отдал морякам: Зеленский отличился символическим жестом
Отдал морякам: Зеленский отличился символическим жестом

president.gov.ua

Отдал морякам: Зеленский отличился символическим жестом

president.gov.ua

Отдал морякам: Зеленский отличился символическим жестом
Отдал морякам: Зеленский отличился символическим жестом

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Хех...ну це він рано, ще близько сотні політичних в'язнів в РФ...
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
За трусость и предательство у трапа самолёта морякам должны железные браслеты одеть.
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петрович андрей
петрович андрей
ушлепок
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