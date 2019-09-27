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27 сентября • обновлено в 18:47
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Отчитываться перед президентом и правительством: Конституционный суд принял новое решение о ГБР

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Констутуцийний Суд отказался открывать производство по представлению нардепов проверить на конституционность положение "О Государственном бюро расследований", которое предусматривает отчетности директора ведомства перед президентом, правительством и парламентом.

Как информирует пресс служба суда, решение было принято во время заседания Палаты 26 сентября. Рассмотрение представления нардепов о конституционности других положений закона продолжается.

"Принято Постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства в части конституционного представления 45 народных депутатов Украины относительно конституционности положений части второй статьи 23 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015 №794 – VIII", – говорится в сообщении.

Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований

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Напомним: ч. 2 ст. 23 закона о ГБР предусматривает, что його директор Бюро информирует президента и правительство о деятельности ведомства, а также ежегодно до 1 апреля подает письменный отчет о деятельности за предыдущий год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в ст. 106 Основного закона о закреплении полномочий президента назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

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Теги
Конституционный суд Украины Государственное Бюро Расследований
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