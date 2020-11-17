Разумков заявил немецкому СМИ, что он "в некоторой степени уже президент"
Глава ВРУ отметил, что не имеет больших политических амбиций
О высших политических должностях он не мечтает
Своей основной работой считает выполнение актуальных для Украины задач
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал, что "в некоторой степени он уже президент".
Так он ответил на вопрос журналиста немецкого издания Welt о том, видит ли себя возможным последователем президента Владимира Зеленского. Глава украинского парламента подчеркнул, что его работа "не мечтать, а выполнять актуальные задачи", стоящие перед современной Украиной.
Журналист уточнил, что до избрания Зеленский "был шоуменом и попал случайно в политику". А Разумков находится в политике уже дольше, и его "все чаще называют возможным последователем президента".
На это председатель ВРУ ответил, что его уже несколько раз спрашивали, не мечтает ли он о высоких должностях.
"...нам нужно сосредоточиться на решении... проблем, а не на политических амбициях. На украинском языке моя должность – глава парламента, на немецком – президент парламента. Так что, по крайней мере в некоторой степени, я уже президент", – сказал Разумков.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Верховную Раду Украины с 12 ноября впервые возглавила женщина. Заместитель Разумкова Елена Кондратюк будет временно исполнять его обязанности, пока он и первый вице-спикер Руслан Стефанчук болеют COVID-19.