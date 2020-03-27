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27 марта • обновлено в 17:16
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От Зеленского потребовали возобновить производство тест-систем на коронавирус

1.6т
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Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко потребовал от президента Володимира Зеленського разъяснений относительно блокирования работы Института молекулярной биологии и генетики НАНУ по разработке украинской тест-системы на коронавирус.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, власть блокирует производство отечественных тестов на коронавирус, которые дешевле иностранных аналогов.

Он сообщил, что обратился к президенту Зеленскому за разъяснением ситуации с тестами на коронавирус.

"Это сознательный саботаж?" От Зеленского потребовали возобновить производство тест-систем на коронавирус

"Напомню, еще в январе Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ разработал тест-систему для выявления Covid-19, которая является дешевле иностранных аналогов. Однако запустить массовое производство тестов не могут из-за постоянной задержки финансирования", – отметил он.

"Ситуация пробила дно абсурда, когда неделю назад сотрудников Института отправили в отпуск за свой счет и только позавчера начали снова выплачивать зарплату", – также добавил Алексей Гончаренко.

"Украина уже давно могла бы обеспечить себя тестами на коронавирус и не закупать их за рубежом. Почему власть блокирует работу Института? Это сознательный саботаж или служебная халатность? Жду ответа от президента", – отметил представитель "Европейской солидарности".

"Это сознательный саботаж?" От Зеленского потребовали возобновить производство тест-систем на коронавирус

Facebook / Алексей Гончаренко

"Это сознательный саботаж?" От Зеленского потребовали возобновить производство тест-систем на коронавирус

Facebook / Алексей Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство Украины инициировать создание так называемого "воздушного моста" с Китаем, чтобы максимально оперативно получить необходимые средства защиты и оборудование для борьбы с коронавируса.

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Автор
Глеб Иванов
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Потренуватись потрібно, перед тим як друкувати на шаблоні, та "фон" з фотоапаратом виправити. Все ж таки "Вельмишановному" відправляєте, такє він не сприйме )
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