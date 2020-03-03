От Зеленского потребовали внеочередного заседания Рады из-за коронавируса, пенсий и ATR

Парламентская фракция партии "Европейская солидарность" заявила, что требует созыва внеочередного заседания из-за не индексированных пенсий, ситуации с коронавирусом и прекращения финансирования телеканала ATR.

Официальное заявление фракции озвучил в Раде депутат Артур Герасимов. Парламентарий отметил, что ни одно из этих вопросов не внесено в повестку дня внеочередного заседания, которое собирает президент Владимир Зеленский, не смотря на то, что эти вопросы волнуют украинцев.

По убеждению депутатов "ЕС", Зеленский собирает парламент, чтобы переложить ответственность за провалы почти по всем направлениям с себя на кого-то другого.

"Видимо он забыл, что скоро год, как у власти. Видимо, он также забыл, что сосредоточил в своих руках почти абсолютную власть. Даже если ежемесячно менять формального премьера, это все равно будет правительство Зеленского. Например посмотрите на этот зал , потому что в нем сидит 250 Зеленских. Поэтому кого не приложи, а ответственность несет персонально он. Персонально Зеленский", – сказал Герасимов.

По его убеждению, за этот почти год Зеленский продемонстрировал свою полную некомпетентность и неспособность управлять страной.

"Каждая кризисная ситуация это демонстрировала. Сбивают российской ракетой украинский самолет, а он потерялся в Омане. Россияне начинают наступление 18 февраля, а для него это просто "провокация". Коронавирус еще не пришел, а экономику уже развалили. Посмотрите как падает украинская промышленность. Почему резко упали поступления в бюджет почему вы отказываетесь автоматически индексировать пенсии? Зачем вы убиваете украинского экспортера? Зачем подкручиваете статистику до нужных показателей, как аферисты сматывают спидометр?", – сказал нардеп.

Герасимов также напомнил, что при предшественниках казна была полной, а экономика демонстрировала стабильный рост.

"Только пришли "честные" и перестали воровать – деньги закончились, а экономика пошла вниз. Значит – вы или крадете в турборежиме, или врете с таким же ускорением", – сказал депутат.

"Уважаемый господин председатель, объявите это реально необходимое украинскому обществу внеочередное заседание, или срочно выдайте подписные листы для его созыва. Общество видит, что власть Зеленского не способна воплотить ни одной из своих предвыборных обещаний. Зеленский не занимается страной. Вместо этого он занимается политическими преследованиями оппозиции, патриотов и волонтеров. Факты политического преследования в Украине широко обсуждаются в западной прессе. В частности, в недавнем материале в "Нью-Йорк Таймс" американские журналисты сравнивали Зеленского с Януковичем – а мы все хорошо помним, как закончил Виктор Федорович", – добавил Герасимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить внеочередное заседание Верховной Рады в среду, 4 марта.

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