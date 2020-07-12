От Зеленского потребовали уйти после нарушения закона. Текст петиции

Политика 12:35, 12.07.2020 Обновлено: 13:08, 12.07.2020

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием к Владимиру Зеленскому уйти в отставку за нарушение закона.

Петиция зарегистрирована 8 июля, ее автором является политтехнолог Виктор Уколов.

"18 апреля 2019 в программе "Право на власть" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел только через 4 дня после этого заявления", – говорится в документе.

7 июля 2020 года Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции".

"Обращаемся к господину президенту с призывом держать слово и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2019 года он солгал своим избирателям", – подчеркивает автор.

По состоянию на 12 июля петиция собрала уже более половины из 25 000 голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом.

petition.president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

  • Зеленский сообщил в НАПК о том, что не предоставил данных об изменениях в имущественном состоянии. Речь идет об облигациях, стоимость которых превышала 50 прожиточных минимумов.

  • Президент заявил, что готов нести ответственность за нарушения. В НАЗК отреагировали, выписав два админпротокола. Теперь Зеленского ждет суд.

  • Об обещании Зеленского уйти в случае нарушения закона уже напоминал экс-нардеп Борислав Береза.

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