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29 сентября • обновлено в 15:53
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От Зеленского потребовали рассекретить разговоры с Путиным

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Президента Украины Владимира Зеленского призвали опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

На сайте президента появилась соответствующая петиция, поданная 28 сентября. Сбор голосов будет длиться 91 день. Уже проголосовали 424 человека на момент написания материала.

"Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом, и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т. д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", — сказано в тексте.

От Зеленского потребовали рассекретить разговоры с Путиным

Петиция должна набрать 25 тысяч подписей, чтобы ее рассмотрел президент. "Подчеркиваем, что Вы – президент Украины, а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами, тем более, если речь идет о разговорах с лидером страны-агрессора – Путиным", – добавили в петиции.

От Зеленского потребовали предоставить стенограмму переговоров с Путиным

От Зеленского потребовали предоставить стенограмму переговоров с Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена". На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин
Место
Украина
Тег
политика
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Пуш Вас
Пуш Вас
писец отечеству,Карфаген по ходу,скоро развалится
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1
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Предлагаю начать с петьки.
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0
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Путин не против публикации разговор Зеленского с Вованом и Лексусом.
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4
1

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