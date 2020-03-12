От Зеленского потребовали отчета о договоренностях ТКГ в Минске

Украинскому обществу приходится узнавать о результатах переговоров участников Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе из российских пропагандистских средств массовой информации.

Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook. Она рассказала, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак договорились о создании нового "консультативного органа" с ОРДЛО.

"Хотелось бы услышать от власти и непосредственных участников переговоров в Минске более развернутую информацию о консультативном органе, который договорились создать на Трехсторонней контактной группе в рамках политической подгруппы. Эта подгруппа рассматривает вопрос модальности будущих, возможных региональных выборах и амнистии", – отметила Геращенко.

Ирина Геращенко прямой

"Очевидно, что единственные консультации, которые здесь важны – с ВР, которая должна принимать соответствующее законодательство. И с украинским обществом, учитывая чувствительность темы", – подчеркнула депутат.

По ее словам, если такие консультации будут проводиться с представителями временно оккупированных отдельных районов Донбасса, тогда это будет реализацией многолетнего сценария Кремля.

"Очевидно, эти договоренности требуют разъяснения и широкого информирования, которое сейчас не получают СМИ, общество и сами парламентарии", – заметила депутат.

Также Геращенко отметила важность достигнутых договоренностей и продвижение в теме освобождения заложников.

"Но больше беспокоит, что на фоне обострения на фронте. Об этом в итоговом коммюнике – ни слова. Напротив – готовятся новые участки для разведения. Также ни слова, невыполненные все решения декабрьской нормандской встречи: ни о дате прекращения огня, ни об устойчивом режиме тишины", – подчеркнула сопредседатель фракции.

Как писал OBOZREVATEL, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договорились определить список лиц для обмена и новые участки для разведения сил на Донбассе.

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