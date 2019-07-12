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"От зэка до Зе": Фарион в прямом эфире набросилась на "слугу народа". Видео

9.1т Читать материал на украинском

Языковед, общественный и политический деятель, член политсовета ГО "Свобода" Ирина Фарион в прямом эфире повздорила с кандидатом в нардепы от "Слуги народа" Юрием Камельчуком.

Инцидент произошел во время программы "Говорит большой Львов" на телеканале НТА. "Зеленский – это самый яркий продукт "русского мира"... Это не наш президент, это – ваш президент, 46-и процентов", – сказала она. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

И добавила, что, по ее мнению, "Зеленский – это самый большой проигрыш украинцев за 28 лет". "У нас все развивается от зэка к Зе", – выкрикнула Фарион.

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Ирина Фарион и Юрий Камельчук

Ирина Фарион и Юрий Камельчук

Скриншот с видео

После этого Камельчук также перешел на повышенные тона и попросил оппонентку воспитывать в себе уважение к другим людям. Фарион тут же подметила, что она в этом не нуждается, так как является профессором с многолетним стажем.

"Янукович тоже был профессором", – ответил ей Камельчук. Такое сравнение возмутило студию и ведущего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Фариона устроила перепалку на языковой почве во львовском аквапарке.

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Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
Тег
"Слуга Народа"
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Комментарии
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Почему Фарион без намордника? Упущение охраны.
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Северг Олег
Северг Олег
Самое забавное, что фамилия Фарион указывает на явное семитское происхождение. Более того, фарион это аббревиатура Харан - Хатан Раби Нахум или Раби Нахман. То есть это сто процентная жидовка, которая мимикрирует под украинку и занимается тем, что тянет Украину в войну с Россией. Забавно в этом то, что остальные украинцы идут за ней и слушают её ровно так же как крысы слушали дудочку Гамельнского крысолова. Я просто угораю с этой украины. Там вообще украинцы то остались ? Куда не плюнь всё в еврея попадёшь. Последнего этнического украинца Олеся Бузину убили и теперь это страна полукровок.
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Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
А не пора ли усыпить эту бешеную cyчкy?
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