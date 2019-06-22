От ''Слуги народа'' в Раду идет топ-менеджер Пинчука

От партии "Слуга народа" по Днепропетровскому мажоритарному округу на внеочередные выборы в Верховную Раду идет менеджер Дмитрий Кисилевский, связанный с олигархом Виктором Пинчуком.

Как указывает пресс-служба партии, Дмитрий Кисилевский идет по 24 округу. Это Индустриальный и Самарский районы Днепра.

В официальной биографии сказано, что кандидат окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", специальность "Административный менеджмент", а также британскую программу Chartered Institute of Public Relations.

Дмитрий Кисилевский

Директор по корпоративным отношениям службы по корпоративным отношениям в торговой компании. Возглавлял волонтерский штаб компании по помощи работникам, мобилизованным в ряды Вооруженных сил Украины.

Виктор Пиняук

По данным же OBOZREVATEL, Дмитрий Кисилевский с 24 апреля 2018 года по 23 апреля 2019 года входил в Наблюдательный совет АО "Интертайп Новомосковский трубный завод".

Этим же предприятием, исходя из открытых данных, владеет известный бизнесмен Виктор Пинчук. Среди его активов указаны и другие заводы, входящие в металлургическую компанию "Интертайп".

Как сообщал OBOZREVATEL, политическая партия "Слуга народа" опубликовала список мажоритарных кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду в 2019 году. Крайний срок регистрации кандидатов истек 20 июня.

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