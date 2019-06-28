От "Слуги народа" в Харькове баллотируется гражданин Израиля

Партия "Слуга народа" выдвинула в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу №169 в г. Харькове автомобильного блогера и гражданина Израиля Александра Куницкого (Zpsanek).

Соответствующие копии документов, подтверждающих израильское гражданство кандидата, а также их нотариально заверенные переводы опубликовало издание "Цензор".

Речь идет о предоставленной израильским Ведомством по вопросам корпораций выписке о залоге имущества гражданина Израиля Александра Куницкого. В частности, управление по вопросам населения и миграции государства Израиль выдало справку о том, что последним адресом, по которому был зарегистрирован Куницкий Александр Олегович, является 3229721 г. Хайфа, ул. га-Тихон, 7, 2.

Сам Александр Куницкий свое двойное гражданство отрицает.

Александр Куницкий 112 Україна

В то же время в эфире одной из программ "5 канала" было продемонстрировано видео в блоге кандидата в народные депутаты, которое является подтверждением якобы наличия у Александра Куницкого израильского гражданства и использованием последним своего статуса.

Так, на одном из видео, опубликованном Куницким в 2014 г., в споре с полицейским Израиля, Александр якобы лично подтверждает свое проживание в Хайфе, а его супруга по его просьбе передает ему дарко́н (израильский паспорт).

Более того, в инциденте, произошедшем с Александром и его супругой в 2018 году в Борисполе, он снова воспользовался своим израильским гражданством, требуя у полицейских переводчика с украинского на иврит, однако публикуя материал в своем блоге, этот момент убрал.

Тогда конфликт прокомментировал правозащитник Сергей Наумович, опубликовав на своей странице в Facebook видео, предоставленное общественной организацией "АвтоЕвросила Борисполь". Правозащитник отметил, что Александр якобы устроил ряд умышленных провокаций, пытаясь сбежать с места нарушения, вызывая скорую и требуя переводчика с украинского на свой родной иврит.

"По сообщениям СМИ, кандидаты от партии “Слуга народа” все чаще становятся участниками скандалов и подвергаются дискредитации. Позволит ли новоизбранный Президент, который ранее высмеивал прошлую власть, допустить в данном случае двойные стандарты для своих кандидатов пока неизвестно", - говорится в сюжете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области пропрезидентская партия "Слуга народа" на округе главы областного совета и соратника олигарха Игоря Коломойского Игоря Палицы выставила технического кандидата.

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