От Рады потребовали создать ВСК по расследованию фальсификации "дел" против Порошенко.

Политическая партия "Европейская солидарность" требует создания временной следственной комиссии парламента по расследованию фактов вмешательства Офиса президента и Генерального прокурора в работу Государственного бюро расследований и фальсификации дел против лидера оппозиции Петра Порошенко.

Об этом во время Согласительного совета заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Она, в частности, напомнила о скандальных свидетельствованиях руководителя группы следователей ГБР Олега Корецкого, который заявил о давлении со стороны Венедиктовой и Соколова на следователей по делам против Петра Порошенко.

"Если олигархические каналы не замечают "украинского Уотергейта", который развязался на прошлой неделе, это не значит, что его нет, когда есть прямые показания руководства силовых структур и специальных органов о прямом вмешательстве в их работу и указания Банковой, в том числе и Зеленского, политических репрессий против оппозиции", – заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что судилище над Порошенко свидетельствует о бесчестности ситуации, которая происходит в стране.

"Я хочу напомнить, что система, которая создавалась для внедрения в стране справедливости – сегодня формируется как карательно-репрессивная. И тот фарс, который состоялся в Печерском судилище на прошлой неделе, когда очередное дело против лидера оппозиции Петра Порошенко развалилось, только свидетельствует о бесчестности ситуации, которая происходит в стране, когда у Зеленского нет своей повестки дня в решении экономических, социальных проблем государства и поэтому остаются только репрессии", – отметила Геращенко.

"Европейская солидарность" требует создания временной следственной комиссии по фальсификации дел в отношении лидера оппозиции пятого Президента Петра Порошенко и давление на ГБР и другие силовые структуры", – заявила сопредседатель фракции.

Она также напомнила, что сегодня происходит судилище против Яны Дугарь, Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, которые более шести месяцев находятся в следственных изоляторах.

"Дело разваливается на глазах, прокуроры туда не появляются, но Зеленский уже признал их виновными, поэтому людей держат под стражей. Мы требуем, чтобы все это стало предметом расследования ВСК", – отметила Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, четыре новые уголовные производства против Порошенко зарегистрированы по заявлениям бизнесмена и бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского.