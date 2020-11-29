От Порошенко в винницкие больницы передали средства защиты

Глеб Иванов Политика 13:31, 29.11.2020 Обновлено: 13:46, 29.11.2020

В Винницкую центральную районную больницу и Винницкую городскую больницу №1 передали 1500 комплектов защитной одежды и 300 защитных очков от Фонда Порошенко и компании "Рошен".

Главный врач Винницкой центральной районной больницы Александр Кривовяз поблагодарил Фонд Порошенко за постоянную помощь медикам.

"Мы благодарим Фонд Петра Порошенко, который не просто благодетель, меценат, а он курирует эту больницу. И если бы не он, то возможно мы бы и не открылись в то время, 8 месяцев назад. На сегодняшний день пополняется наша больница средствами и оборудованием", – сказал руководитель медучреждения.

Главврач также сообщил, что медицинский персонал сейчас работает с чрезмерной нагрузкой, медики начали болеть ковид и уже, к сожалению,есть умершие.

"Фактически на сегодняшний день мы уже приняли 1,5 тысячи пациентов", – отметил врач. Он добавил, что районная больница принимает пациентов с состоянием средней и тяжелой тяжести. "Мы начинали с 80 коек. На сегодняшний день мы имеем 150 коек и имеем расшириться до 180 коек", – сказал он. Главврач сообщил, что сейчас начали решать вопрос по оборудованию в больнице кислородных станций.

Председатель Винницкой территориальной организации партии "Европейской Солидарности" Андрей Гижко, который передавал защитную одежду и очки, заметил, что костюмы изготовлены украинским предприятием и имеют всю необходимую международную сертификацию.

"Это была инициатива Марины Порошенко – наладить в Украине производство. За короткий период времени они уже имеют сертификат ИСО. И это говорит о том, что эти костюмы качественные. Уже не надо средства из Украины платить за границу. Вообще этим должна заниматься власть. За 8 месяцев можно было бы развернуть и наладить такое производство. У нас есть достаточно мощностей, чтобы пошить костюмы, маски защитные. Порошенко инициировал, чтобы в Украине начали шить защитные костюмы, которые имеют соответствующие сертификаты, соответствующие степени защиты. и ничем не уступают иностранным аналогам", – отмечает Анлрий Гижко.

Он также сообщил, что в Украину прибыли первые 12 кислородных концентраторов, закупленные командой Порошенко. "Как и обещал Петр Порошенко – до конца этого года Украина получит кислородные концентраторы, которые спасут сотни жизней", – отметил он.

Андрей Гижко также отметил, что в Винницкую городскую больницу №1 передадут 500 защитных медицинских костюмов и 200 очков.

Отечественное производство защитных костюмов началось в октябре этого года благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка. Одно из украинских предприятий закупило необходимое иностранное оборудование, а компания "Рошен" и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии – 27 тыся костюмов, которые передают в украинские больницы.

С начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией "Рошен" и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, 12 кислородных концентраторов, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. К концу года у Порошенко ожидают получить и передать в больнице еще около 40 кислородных концентраторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко напомнил политикам об "уроках Вильнюса", ставших концом для Януковича.

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