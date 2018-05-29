"От не рабов": Добкин по-хамски поглумился над украинским языком

Скандальный нардеп от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин оскорбил украинцев, выразив свое "удивление" неизвестными ему словами украинского языка.

Так, в своем Twitter он опубликовал скриншот заголовка статьи на сайте УП и возмутился словом "філіжанка", которое ему показалось странным.

"Филижанка. Мешты. Коцик. Гарбата. Жевжик. Это не ругательные слова. Это украинский язык от "не рабов", - написал Добкин.

Флижанка. Мешты. Коцик. Гарбата. Жевжик.



Это не ругательные слова. Это украинский язык от "не рабов".

Немного "правды" вам в ленту от "УП". pic.twitter.com/tX2ViCAFhn — Добкин Михаил (@mdobkin) May 29, 2018

В свою очередь, его подписчики отметили, что эти слова имеют польское происхождение и это нормально, когда некоторые лексемы "мигрируют" из одного языка в другой.

Напомним, ранее Добкин устроил перепалку в прямом эфире с другим нардепом.