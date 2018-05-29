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"От не рабов": Добкин по-хамски поглумился над украинским языком

14.5тЧитать новость на украинском

Скандальный нардеп от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин оскорбил украинцев, выразив свое "удивление" неизвестными ему словами украинского языка.

Так, в своем Twitter он опубликовал скриншот заголовка статьи на сайте УП и возмутился словом "філіжанка", которое ему показалось странным.

"Филижанка. Мешты. Коцик. Гарбата. Жевжик. Это не ругательные слова. Это украинский язык от "не рабов", - написал Добкин.

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В свою очередь, его подписчики отметили, что эти слова имеют польское происхождение и это нормально, когда некоторые лексемы "мигрируют" из одного языка в другой.

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Напомним, ранее Добкин устроил перепалку в прямом эфире с другим нардепом.

Персона
Михаил Добкин
Место
Украина
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