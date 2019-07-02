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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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От ЛГБТ до "Зе": среди нардепов нашли "профи по скорости перекрашивания"

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Внефракционный народный депутат Украины Сергей Лещенко является профессионалом по скорости перекрашивания в политике.

Такое мнение озвучено на странице блогера The Пофигист в Facebook, который считает, что нардеп "заранее выбрал себе широкий спектр цветов для маневров".

"Началось все с прошлогоднего KyivPride, который тогдашний нардеп от правящей партии посетил с помпой и оглаской. В 2019 году приоритеты оказались другие, и уже "позеленевший" Лещенко решил хайпануты на рейтинге "Слуги народа" и урвать себе кусок электората на 220 избирательном округе в Киеве", - пишет блогер.

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Сергей Лещенко

Сергей Лещенко

Тhe Пофигист в Facebook

Он предполагает, что на этом Лещенко не остановится в своей карьере.

"Какой цвет будет следующим? Осталось еще 4, поскольку фиолетово-малиновый уже использован во время пребывания в рядах БПП", - сказано в блоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая 2019 года народные депутаты Украины Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Аркадий Корнацкий вышли из депутатской группы БПП.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Сергей Лещенко
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа"ЛГБТ
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Dell Alex
Dell Alex
Мальчик вообще понял, что сам написал? Смешал теплое с мягким. Или он думает, что присутствие на Прайде в прошлом году запрещает кому-то идти в команду к Вовочке в этом? Одно как-то противоречит другому?
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