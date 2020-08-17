Кравчук в своём очередном интервью заявил о желании Путина закончить войну на Донбассе и "слезы российских матерей".

Меня меньше всего интересуют слёзы российских матерей - они, каждый раз выбирая путина, голосовали именно за эти слёзы. А самого путина не интересуют ни украинские матери, ни российские - не его дети там гибнут, а бабы ещё нарожают.

Закончить войну нельзя, её можно проиграть или выиграть. Каждый, кто уверен в своей победе, рано или поздно обретёт её. Победа - это сфокусированная целевая программа, а отказ сдаться - уже победа.

Окулисты и проктологи, заглядывающие во все дыры путина в поисках мира - трусы, обманывающие себя и других. Любая наша уступка будет рассматриваться "той стороной" не как возможность компромисса, а как слабость, за которую мы обязаны будем заплатить ещё бОльшей слабостью - и так до потери государственности.

История - игра в долгую. Эпоха больших событий, но мелких лидеров: от Кравчука в истории останется только "кравчучка", от Зеленского - "какая разница". В первый раз украинцы не разглядели своего Черчилля - значит, ещё не готовы. Що ж, будемо лупати цю скелю й надалі - іншого шляху немає...

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