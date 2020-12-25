От коронавируса умер первый за 12 лет посол Беларуси в США

Умер 49-летний замминистра иностранных дел Олег Кравченко, которого ранее назначали послом Беларуси в США. По предварительной информации, причиной смерти мог стать коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, Кравченко был кандидатом юридических наук, а также больше четверти столетия находился на дипломатической службе.

По информации белорусского издания "Радио Свобода", до трагедии чиновник получил положительный тест на коронавирус. Вероятно, это и стало причиной смерти.

Замминистра иностранных дел Олег Кравченко Газета.Ру

Что известно об Олеге Кравченко

Дипломатическую службу начал в 1994 году в качестве атташе, а затем занимал различные посты в отделе Договорно-правового управления Министерства иностранных дел.

В 1999 году был назначен советником Посольства Республики Беларусь в Швеции.

С 2003-го работал в отделе управления гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД. Затем продолжил карьеру в посольстве Беларуси в США.

"Олег Иванович был признанным интеллектуалом, человеком глубокой мудрости. Его отличали тонкое чувство юмора, внимание и поддержка по отношению к сотрудникам и подчиненным. Он был не только профессионалом высочайшего класса, но и добрым, отзывчивым человеком, семьянином, отцом троих детей", – рассказали о Кравченко в МИД Беларуси.

Умер Олег Кравченко Пресс-служба МИД Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.