Чиновники топ-уровня и политики, заболевшие коронавирусом, должны лечиться в обычных условиях и не пользоваться VIP-палатами. Только тогда они столкнутся с теми же проблемами медицины, что и обычные украинцы.

Об этом OBOZREVATEL сказал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, который сам несколько дней лечится от коронавируса в Александровской инфекционной больнице. По его словам, скандальное распоряжение о подготовке отдельных палат для VIPов написали в КГГА, "слуги народа" же к нему отношения не имеют.

"Я бы понял наличие распоряжения, чтобы другие отделения больниц переделывать под инфекционные боксы, при этом обязательное условие – это подача кислорода. Любая палата бесполезна для больных этим вирусом в тяжёлом состоянии, если нет кислорода. Мое отношение к наличию VIP-палат и платной медицины в обычное время нормальное, но сейчас, в условиях эпидемии и кризиса, есть справедливость в том, что VIP-чиновники столкнуться с реальностью государственных больниц", – считает нардеп.

Одна из палат в Александовской больнице "Большой Киев"

При этом "слуга народа" заверил, что лежит в обычной палате и ему в момент госпитализации было не до выбора места лечения, так как поступал одним из первых.

"И справедливости ради, в Александровской больнице сделали недавно ремонт 2 корпусов и палаты одинаковые, здесь нет VIP-палат. Общее количество мест порядка 180", – подчеркнул Горбенко и добавил, что чувствует себя нормально, но кашляет.

Руслан Горбенко

Отметим, ранее КГГА выдал указ о подготовке специальных палат для людей, которые имеют госохрану. Среди требований указаны, отдельные палаты площадью не менее 13 кв м с затемненными окнами. В палатах должна быть удобная коммуникация с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарств и отдельных сестринских круглосуточных постов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время ввести в Украине чрезвычайное положение из-за невыполнения карантина.

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