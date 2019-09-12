От 600 000 грн: депутаты новой Рады пришли на работу с элитными аксессуарами. Фотофакт

Двух народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва заметили на заседании парламента с элитными аксессуарами – дорогими часами.

Соответствующие фото на странице в Facebook опубликовала журналистка Варвара Квитка. На них запечатлены депутаты от фракций "Слуга народа" и "За життя".

Игорь Палица и Артем Дубнов Коллаж

Так, 31-летний Артем Дубнов ("Слуга народа") носит швейцарские часы класса люкс Breitling. У него модель из серии Superocean Heritage 46. Цена – ₴140 850 (может варьироваться в зависимости от материала ремешка).

Депутат баллотировался по 213 избирательному округу на Троещине (Киев).

facebook.com/varvarakvitka

46-летний Игорь Палица, член депутатской группы "За будущее", носит ROLEX Daytona 116509 из 18-каратного белого золота. Цена аксессуара по меньшей мере составляет ₴646 880.

Политик баллотировался в парламент как самовыдвиженец по мажоритарному округу №22 в Волынской области.

facebook.com/varvarakvitka

Как писал OBOZREVATEL, депутата Верховной Рады Алексея Жмеренецкого (фракция партии "Слуга народа") заметили в здании парламента разутым. Фото политика в необычных носках повеселило интернет-пользователей.

Ранее ажиотаж в сети вызвал бесплатный концерт группы "Ляпис Трубецкой" в рамках предвыборного тура тогдашнего кандидата в Верховную Раду от партии "Слуга народа" Артема Дубнова.

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