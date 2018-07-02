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Освобождение Сенцова: в России заговорили о возможном обмене

1.8тЧитать новость на украинском

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который продолжает голодовку в тюрьме России, может попасть в список по обмену осужденными с Украиной.

Об этом сказал зампред комитета Совета Федерации по обороне Алексей Кондратьев, передает "Московский комсомолец".

Он подчеркнул, что вопрос обмена Сенцова не раз поднимался представителями Украины и его фамилия "по-прежнему актуальна" для обмена.

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Отметим, накануне вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина готова передать Москве 23 российских граждан в обмен на украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

Помимо Сенцова она назвала Владимира Балуха, Александра Кольченко, Романа Сущенко и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат рассказал о тюремном лечении Сенцова, которому начали "закачивать" специальные коктейли.

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
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