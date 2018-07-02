Освобождение Сенцова: в России заговорили о возможном обмене

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который продолжает голодовку в тюрьме России, может попасть в список по обмену осужденными с Украиной.

Об этом сказал зампред комитета Совета Федерации по обороне Алексей Кондратьев, передает "Московский комсомолец".

Он подчеркнул, что вопрос обмена Сенцова не раз поднимался представителями Украины и его фамилия "по-прежнему актуальна" для обмена.

Отметим, накануне вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина готова передать Москве 23 российских граждан в обмен на украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

Помимо Сенцова она назвала Владимира Балуха, Александра Кольченко, Романа Сущенко и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат рассказал о тюремном лечении Сенцова, которому начали "закачивать" специальные коктейли.