Освобождение Сенцова: в России заговорили о возможном обмене

Украинский политзаключенный Олег Сенцов, который продолжает голодовку в тюрьме России, может попасть в список по обмену осужденными с Украиной.
Об этом сказал зампред комитета Совета Федерации по обороне Алексей Кондратьев, передает "Московский комсомолец".
Он подчеркнул, что вопрос обмена Сенцова не раз поднимался представителями Украины и его фамилия "по-прежнему актуальна" для обмена.
Отметим, накануне вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина готова передать Москве 23 российских граждан в обмен на украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.
Помимо Сенцова она назвала Владимира Балуха, Александра Кольченко, Романа Сущенко и других.
Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат рассказал о тюремном лечении Сенцова, которому начали "закачивать" специальные коктейли.
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